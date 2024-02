Felipe Melo tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024 e pode se aposentar - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Felipe Melo tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024 e pode se aposentar Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 14/02/2024 10:49

Perto da aposentadoria, Felipe Melo já tem o futuro traçado para se tornar técnico. E o volante do Fluminense aposta no amplo conhecimento que adquiriu ao longo dos anos, com muitos comandantes, para obter sucesso na nova carreira.



"Vou ser treinador de futebol, já tenho a licença que eu tirei na AFA (Associação do Futebol Argentino). Eu tenho escola Diniz, tenho escola Mancini, que foi treinador da Itália. Tenho escola Prandelli, Unai Emery. Escola Luxemburgo, Felipão. Tenho defensivo bom, ousado bom, bola parada boa, dá pra fazer bastante coisa", disse em entrevista à FluTV.



contrato até o fim de 2024, Com Felipe Melo avalia se aposentar ao fim da temporada , quando terá 41 anos. A mulher do volante, Roberta Nagel, revelou essa possibilidade no dia da apresentação do elenco principal do Fluminense para a temporada de 2024, em 25 de janeiro.

"Meu marido voltou a treinar e, ao que tudo indica, vai ser o último ano dele como jogador de futebol", escreveu nas redes sociais na ocasião.



Outra possibilidade para Felipe Melo seria renovar o contrato, para poder participar do Mundial de Clubes de 2025, que será em junho.