Jhon Arias durante treino no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 14/02/2024 14:53

Rio - O Fluminense se prepara para a primeira sequência decisiva da temporada. Atual bicampeão carioca e campeão da Libertadores, o Tricolor terá uma maratona de clássicos e a Recopa Sul-Americana nas próximas semanas. O primeiro compromisso será nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 8ª rodada da Taça Guanabara.

"Chegamos muito bem para essa partida (contra o Vasco). Fizemos uma boa preparação. Sabemos da importância do jogo, de começar essa sequência de clássicos ganhando. É um jogo grande, no Maracanã, e esperamos fazer uma partida muito sólida para sairmos com a vitória", disse o atacante Jhon Arias.

Após o confronto com o Vasco, o Fluminense encara o Madureira, no sábado (17), às 16h, no Maracanã, antes do primeiro jogo contra a LDU, no dia 22, em Quito, no Equador, pela ida da Recopa Sul-Americana. Entre a ida e a volta, que será disputada no dia 29, no Maracanã, o Tricolor enfrenta o Flamengo, dia 25, no Rio de Janeiro.

A maratona de clássicos termina no dia 2 de março, contra o Botafogo, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. A semifinal do Campeonato Carioca começa no dia 10 de março e termina no dia 17. Já a final do estadual acontecerá entre os dias 31 de março e 7 de abril, no Maracanã. Atual bicampeão, o Fluminense busca o tricampeonato, feito que não alcança desde 1985.