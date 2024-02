John Kennedy estará disponível para o jogo de volta, no dia 29, às 21h30, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/02/2024 12:55

Rio - Após a disputa do Torneio Pré-Olímpico com a seleção brasileira, John Kennedy irá se reapresentar ao Fluminense nesta quarta-feira (14), segundo o 'ge'. O atacante, entretanto, não estará disponível para o duelo de ida com a LDU, no dia 22, em Quito, pela Recopa Sul-Americana. Ele terá que cumprir suspensão pela expulsão na final da Libertadores da América.

John Kennedy recebeu o segundo cartão amarelo e na sequência o vermelho após marcar o gol do título e comemorar com a torcida na final contra o Boca Juniors, no Maracanã. Para o jogo de volta, no dia 29, ele estará disponível.

Já Alexsander, cria do Fluminense que também estava no Pré-Olímpico, tende a viajar para Quito com a delegação tricolor. John Kennedy deve estar à disposição somente para o jogo contra o Madureira, no sábado, válido pelo Campeonato Carioca.

Antes, o Flu terá o Vasco pela frente nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã. A equipe comandada por Fernando Diniz é a líder do Carioca, com 17 pontos, dois de vantagem para o Flamengo, segundo colocado.