Fluminense enfrenta a LDU na quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Rodrigo Paz DelgadoDivulgação/Conmebol

Publicado 13/02/2024 10:35

Rio - O Fluminense definiu a data do embarque para Quito, no Equador, para a disputa do primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, contra a LDU. A delegação viajará na próxima segunda-feira (19) e o time terá dois dias para se preparar e se ambientar com a altitude de 2.850 metros. As informações são do 'ge'.

O duelo de ida será disputado na quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. A partida de volta será realizada no Maracanã, uma semana depois, no mesmo horário.



Antes da viagem, o Fluminense enfrenta o Vasco, na próxima quarta-feira, e o Madureira, no sábado, ambos pelo Campeonato Carioca e no Maracanã. Serão as duas últimas chances para o time principal entrar em campo antes do duelo de ida com a LDU.

A equipe titular foi escalada por Fernando Diniz somente duas vezes neste ano: na vitória por 4 a 1 sobre o Bangu e quando venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0. Em ambos os jogos a base do time de 2023 foi utilizada.

Veja a programação do Fluminense:



. Terça-feira - Treino no CT

. Quarta-feira - Fluminense x Vasco

. Quinta-feira - Treino no CT

. Sexta-feira - Treino no CT

. Sábado - Fluminense x Madureira

. Domingo - Folga

. Segunda-feira - Viagem para Quito