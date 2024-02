O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, na área técnica do Maracanã - Marcelo Goncalves/Fluminense FC

O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, na área técnica do MaracanãMarcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 11/02/2024 11:13

O Dia mostra como está a concorrência. Rio - Após a temporada 2023, o Fluminense sofreu uma perda importante no elenco: a do zagueiro Nino. O ex-capitão do time e ídolo do clube foi contratado pelo Zenit, da Rússia, no início de janeiro . Assim, a saída do zagueiro fez aumentar a disputa pela titularidade da zaga tricolor. Abaixo, o jornalmostra como está a concorrência.

Por causa da disputa do Mundial de Clubes em dezembro, o elenco principal do Fluminense entrou de férias mais tarde e, consequentemente, também retornou mais tarde. Dessa forma, o Flu disputou as quatro primeiras partidas do Carioca com uma equipe formada principalmente por reservas e jogadores oriundos da base.

Diante de Volta Redonda, Portuguesa, Audax e Nova Iguaçu, a dupla de zaga foi formada por Luan Freitas e Antonio Carlos, que é reforço do Fluminense para a temporada. Sob o comando de Marcão nos quatro jogos, Luan e Antonio não foram substituídos em nenhum momento.





Já na quinta rodada, contra o Bangu, o Flu foi a campo com a equipe principal. Nesse caso, já com Diniz, a dupla de zaga foi formada por Felipe Melo - titular ao longo de 2023 - e Thiago Santos. Assim como Felipe, Thiago é um volante de origem, mas atuou como zagueiro em determinados momentos da temporada passada.

Posteriormente, na sexta rodada, diante do Boavista, Diniz escalou o Tricolor com jogadores da base e reservas. Na ocasião, Antonio Carlos e David Braz, que está no clube desde abril de 2021, foram os titulares.

Por fim, na sétima rodada rodada, contra o Sampaio Corrêa, o Fluminense voltou a jogar com os titulares. Diniz montou a zaga do Fluminense mais uma vez com Felipe Melo e Thiago Santos.

QUAIS SÃO AS OUTRAS OPÇÕES?

O Fluminense ainda conta com o zagueiro Marlon, que foi contratado na segunda janela de 2023. Ele, contudo, ainda não estreou na temporada por causa de dores no joelho esquerdo.

O zagueiro está nas últimas semanas da suspensão por doping e poderá voltar a ser relacionado no próximo dia 22, quando o Fluminense irá enfrentar a LDU, em Quito, pela final da Recopa Sul-Americana. Para um futuro próximo, Dinz terá Manoel à disposição.e poderá voltar a ser relacionado no próximo dia 22, quando o Fluminense irá enfrentar a LDU, em Quito, pela final da Recopa Sul-Americana.

Também vale mencionar que o Tricolor conta com Felipe Andrade no elenco. Cria das categorias de base, Felipe é um zagueiro de origem, mas jogou e se destacou neste início de Campeonato Carioca como volante.

CARTA FORA DO BARALHO