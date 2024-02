Lucumí chegou há quase duas semanas e já está na lista de relacionados do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 14/02/2024 14:02

A lista de relacionados do Fluminense para o clássico com o Vasco, nesta quarta-feira (14), às 21h30, tem o recém-chegado Lucumí como opção para o técnico Fernando Diniz. O jovem colombiano de 19 anos pode estrear pelo Tricolor no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

Lucumí chegou ao Fluminense no fim de janeiro para iniciar os treinos no CT Carlos Castilho e

para iniciar os treinos no CT Carlos Castilho e foi anunciado em 2 de fevereiro . Aposta da diretoria, ele foi contratado por empréstimo até o fim de 2024, com opção de compra.

Outra contratação para a temporada, Gabriel Pires segue fora, após estrear e sentir sobrecarga muscular. Ele está na transição para voltar a treinar com o grupo, assim como Samuel Xavier e Marlon.



Já John Kennedy e Alexsander, que retornaram da seleção pré-olímpica, reapresentam-se na quinta-feira (15), para voltar a treinar com os companheiros de Fluminense.





Veja os relacionados do Fluminense



Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Laterais: Diogo Barbosa, Guga, Justen e Marcelo

Zagueiros: Antônio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo e Thiago Santos

Meios de campo: André, Jhon Arias, Lima, Martinelli, PH Ganso e Renato Augusto

Atacantes: David Terans, Douglas Costa, Germán Cano, Jan Lucumí, Kauã Elias, Keno e Lelê