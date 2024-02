Marquinhos, do Arsenal, foi contratado pelo Fluminense - Lucas Merçon/FFC

Marquinhos, do Arsenal, foi contratado pelo FluminenseLucas Merçon/FFC

Publicado 15/02/2024 13:37

Rio - O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (15) a contratação do atacante Marquinhos. O jogador, de 20 anos, pertence ao Arsenal, da Inglaterra, e chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. O jovem estava com a Seleção Pré-Olímpica, na Venezuela, e atuou ao lado dos tricolores Alexsander e John Kennedy.

"Estou muito feliz. É uma oportunidade muito grande na minha carreira poder representar a armadura do Fluminense. Estou muito contente e espero que a gente escreva uma história bonita, com títulos e muitas vitórias", disse Marquinhos ao site oficial do Fluminense.

Revelado no São Paulo, Marquinhos foi contratado pelo Arsenal em junho de 2022 por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação da época). O jogador disputou seis jogos, marcou um gol e deu uma assistência pelo clube inglês. Ele foi emprestado ao Norwich, da Inglaterra, e Nantes, da França.

"O Fluminense um clube que almeja grandes coisas e isso foi o que me fez vir para cá. O objetivo para a temporada é conquistar o máximo possível de títulos. Se conseguirmos o bicampeonato da Libertadores seria maravilhoso", afirmou.

Marquinhos esteve presente no Maracanã nesta última quarta-feira (14) e acompanhou o clássico com o Vasco. O jogador é o sétimo reforço do Fluminense para 2024. O Tricolor já contratou o atacante Douglas Costa, os meias Renato Augusto, Terans e Gabriel Pires, o zagueiro Antonio Carlos e o goleiro Felipe Alves.