André, do Fluminense, em ação durante o clássico com o Vasco, no Maracanã, pela 8ª rodada da Taça Guanabara - Lucas Merçon/Fluminense FC

André, do Fluminense, em ação durante o clássico com o Vasco, no Maracanã, pela 8ª rodada da Taça GuanabaraLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/02/2024 00:15 | Atualizado 15/02/2024 11:37

Rio - André analisou o empate do Fluminense com o Vasco por 0 a 0 na noite desta quarta-feira, 14 , em partida válida pela oitava rodada da Taça Guanabara 2024. O foco principal da fala de André foi em relação ao segundo tempo, etapa em que o clássico ficou mais quente. Nesse sentido, o volante ressaltou que praticamente "não teve bola rolando" e comentou a decisão do árbitro de expulsar Thiago Santos, do Tricolor, e Medel, do Cruz-Maltino.

"Acho que nosso time fez um bom primeiro tempo. Ainda estamos entrando na melhor forma possível. Demos alguns contra-ataques. No segundo tempo, tentamos manter o ritmo, mas praticamente não teve jogo, não teve bola rolando. A arbitragem de hoje não foi muito feliz depois dos 20 minutos não teve mais jogo, acabou expulsando o Thiago, o Medel. Acho que estava tendo um contato normal ali na área. Com o VAR, ele tinha que mandar o jogo seguir. Se for pênalti, marcar pênalti. Se for falta, marcar a falta. Mas primeiro clássico do ano, importante não perder. Continuar treinando firme e manter o foco na Recopa", disse André, à BandSports.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 18 pontos e segue na liderança do Campeonato Carioca. No entanto, o Flamengo ainda joga na rodada e pode ultrapassar o Tricolor.



O Flu volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Madureira no Maracanã. A partida é válida pela nona rodada da Taça Guanabara.