Vegetti - Leandro Amorim / vasco

Rio - Pablo Vegetti detonou a arbitragem do clássico entre Fluminense e Vasco, que terminou empatado em 0 a 0 , na noite desta quarta-feira, 15. Após a partida, ele listou que aconteceram, em seu ponto de vista, e disse que a vitória foi tirada do Cruz-Maltino.

"Fizemos de tudo para vencer. Um gol legítimo, um penal que o VAR não chamou, outro gol legítimo meu. Uma arbitragem como esse mancha um torneio lindo como o Carioca, de muito prestígio, com clubes grandes. Nos sacaram o triunfo. Qualquer coisa que tivéssemos feito era impossível vencer, porque teriam inventado algo para que o gol não seja validado. Chamaram o árbitro para marcar um pênalti, e ele não dá. O meu gol com uma falta inexistente. Lamentável, um desastre", disse Vegetti, à BandSports.

O jogo foi repleto de polêmicas. O Vasco reclamou de um possível pênalti não marcado em cima do Vegetti no fim do primeiro tempo. Na etapa complementar, outro lance que gera reclamação é o impedimento de David no gol do Vasco que acabou anulado.



Durante a partida, houve várias confusões em sequência dentro da área que geraram cartões amarelos e expulsões de Medel e Thiago Santos. Pouco depois, o VAR chamou o árbitro para um possível pênalti a favor do Vasco, mas ele não viu a mão de Cano como faltosa. Já nos acréscimos, Vegetti marcou, mas o juiz viu falta do atacante e anulou o lance.