Além do gol pelo Vasco, David esteve em campo durante o jogo todo pela primeira vez, contra o Nova IguaçuMatheus Lima/Vasco

Publicado 14/02/2024 17:28

David supera, neste início de temporada, a porcentagem necessária para o Vasco comprá-lo do Internacional. Se

Titular do Vasco nas últimas três rodadas do Campeonato Carioca,. Se a cláusula de obrigação de compra de 65% dos direitos econômicos for cumprida , o atacante terá custado cerca de R$ 23 milhões aos cofres da SAF vascaína.

Pelo acordo com o Internacional, o Cruz-Maltino precisa desembolsar 2,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões) se David disputar pelo menos 60% das partidas nesta temporada. Como entrou em campo sete vezes e ficou fora em apenas duas, essa porcentagem está atualmente em 77%.



Além disso, o Vasco irá desembolsar cerca de R$ 8 milhões, segundo o ge, pelo valor pago pelo empréstimo junto ao Internacional, assim como salários e outros encargos.



Contratado para compor o elenco e reforçar o ataque vascaíno, David ganhou chances com o técnico Ramón Díaz neste início de temporada. Na partida contra o Audax, o jogador de 28 anos substituiu Vegetti e marcou o primeiro gol com a camisa vascaína, garantindo a vitória por 1 a 0. Mas também já atuou ao lado do argentino, caindo mais pela ponta.