Juan Sforza é o novo reforço do VascoReprodução do Instagram

Publicado 12/02/2024 17:21

Rio - Contratado pelo Vasco, o volante Juan Sforza pode reforçar a equipe comandada pelo técnico Ramón Díaz no domingo (18) contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Carioca. A diretoria aguarda pelo jogador no CT Moacyr Barbosa após sua campanha no Pré-Olímpico.

Para deixá-lo apto a entrar em campo, o Cruz-Maltino precisa resolver toda a situação do jogador até a quinta-feira (15), como determina o regulamento da Ferj. As informações são da "Itatiaia".

Sforza foi um dos destaque da campanha da Argentina no Torneio Pré–Olímpico, disputado em Caracas, na Venezuela. Na partida contra o Brasil, seu desempenho para anular peças como Endrick e Maurício chamaram atenção da torcida vascaína.

Aos 21 anos, o volante ex-Newell's Old Boys foi indicação da comissão técnica de Ramón Díaz e teve o nome aprovado pela 777 Partners. O investimento pela contratação deve girar em cerca de R$ 25 milhões.