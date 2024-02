Payet é o principal jogador do Vasco neste início de temporada - Matheus Lima/Vasco

Payet é o principal jogador do Vasco neste início de temporadaMatheus Lima/Vasco

Publicado 13/02/2024 11:15 | Atualizado 13/02/2024 12:40

Rio - O Vasco terá o retorno de Payet para o clássico com o Fluminense, nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O meia é um dos grandes destaques da equipe comandada por Ramón Diáz e tem sido importante nesta temporada.

Até aqui, ele fez um gol e deu uma assistência em quatro partidas. Nesses duelos, Payet teve boas atuações e, aos poucos, vem assumindo o tão esperado protagonismo no Vasco.

Na última rodada do Campeonato Carioca, o francês cumpriu suspensão e não viajou para Manaus. Enquanto a equipe vencia o Audax por 1 a 0, ele treinou no Rio de Janeiro, descansou e, agora, voltará diante do Fluminense.

O Vasco ocupa a quarta posição na tabela da Taça Guanabara, com 12 pontos, um de vantagem para o Botafogo, em quinto. Na frente do Cruz-Maltino, estão Fluminense (17), Flamengo (15) e Nova Iguaçu (14).