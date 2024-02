Lucas Piton em ação durante treino do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 11/02/2024 11:53

Rio - O lateral-esquerdo Lucas Piton, do Vasco, lidera o Campeonato Carioca em cruzamentos certos. Esta, aliás, é uma das principais características do jogador. Piton se destacou no quesito na temporada passada e continua com o pé calibrado em 2024.

De acordo com dados do site "FootStats", Piton acertou 16 cruzamentos em quatro partidas disputadas. Isso representa uma média quatro cruzamentos bem-sucedidos por jogo.

No Brasileirão passado, ele também teve números de destaque no quesito. Piton foi o segundo no ranking do "FootStats" dentre todos os jogadores daquela edição do campeonato.

Ao longo de 37 jogos, o lateral acertou 71 cruzamentos. Ele ficou atrás apenas de Raphael Veiga, do Palmeiras, que teve 74 em 31 jogos. Vitor Bueno, que disputou o Brasileirão pelo Athletico, fechou o Top3 com 55 cruzamentos certos em 32 jogos.

AGENDA

Com Lucas Piton em grande fase, o Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. A partida é válida pela oitava rodada da Taça Guanabara.