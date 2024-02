Pedro Henrique tinha negociação em estágio avançado com o Vasco e estava animado para vestir a camisa cruz-maltina - Divulgação/Internacional

Pedro Henrique tinha negociação em estágio avançado com o Vasco e estava animado para vestir a camisa cruz-maltinaDivulgação/Internacional

Publicado 13/02/2024 12:20

Rio - As negociações entre Vasco e Pedro Henrique esfriaram, e o atacante do Internacional não deve chegar ao clube carioca. As tratativas com o Cruz-Maltino estavam em estágio avançado, mas estagnaram nos últimos dias.

Pedro Henrique deve, inclusive, reforçar outra equipe brasileira, que já negocia com o atleta, segundo o 'ge'. Ele estava animado com a chance de jogar no Rio de Janeiro, mas, com a conversa parada, o atacante deve ter outro destino.

A diretoria do Vasco desejava selar acordo por empréstimo, até o final da temporada. O Inter, porém, pedia uma compensação financeira. Pedro Henrique chegaria para uma das posições mais carentes do elenco de Ramón Díaz neste momento.

No ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante entrou em campo 26 vezes, sendo 14 como titular, marcou três gols e deu duas assistências. Nesta temporada, no Campeonato Gaúcho, ele mandou a bola para as redes uma vez em quatro jogos.