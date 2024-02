Jogadores do Vasco reunidos na partida contra o Audax, pelo Campeonato Carioca - Matheus Lima | Vasco da Gama

Jogadores do Vasco reunidos na partida contra o Audax, pelo Campeonato CariocaMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 13/02/2024 19:50

Rio - O técnico Ramón Díaz irá com força máxima nesta quarta-feira (14) para o clássico do Vasco com o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O argentino contará com o meia-atacante francês Payet, que estava suspenso, e Vegetti, que tratava uma fissura na costela.

A tendência é que Ramón Díaz leve a campo uma escalação com três zagueiros, fazendo a manutenção da estrutura dos últimos jogos e dando mais liberdade para os alas - principalmente Lucas Piton, que aparece como uma das grandes peças ofensivas.

Para o duelo, o Cruz-Maltino deve ter a zona de marcação no meio-campo novamente formada por Zé Gabriel e Galdames, recém-contratado. A provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet; David e Vegetti. As informações são do site "ge".