Milton Cunha, ícone do carnaval, recebeu camisa do VascoReprodução

Publicado 13/02/2024 17:02

Rio - Figura marcante no Carnaval do Rio de Janeiro, Milton Cunha foi presenteado pelo Vasco da Gama com uma camisa especial em comemoração à data festiva. O ex-carnavalesco, com passagens por escolas como Beija-Flor, São Clemente, União da Ilha e Unidos da Tijuca, é torcedor declarado do Cruz-Maltino.

Milton Cunha recebeu o presente das mãos da emissora Globo, que contou com o trabalho da estilista Carol Hungria para uma homenagem à causa LGBTQIA+.

Com as cores do arco-íris na tradicional faixa, a camisa é formada por paetês e muito brilho. Milton Cunha valorizou a luta e a história de inclusão do Vasco. O comentarista valorizou o movimento histórico do clube, sempre lutando por causas sociais.

"O Vasco é um clube que está sempre a frente. Na história, tem vários movimentos de aceitação. Que bom que um esporte tão másculo está vindo no sentido da democracia, da inclusão. Pode ter tudo, como nas escolas de samba. São várias idades, graus de instrução, contas bancárias e sexualidades", disse.