Gigantão das Avenidas, estádio do Marcílio DiasClube Náutico Marcílio Dias/CNMD

Publicado 14/02/2024 18:57

Rio - O Marcílio Dias, adversário do Vasco na Copa do Brasil, negou que irá colocar arquibancadas metálicas para aumentar a capacidade do Estádio Gigantão das Avenidas no jogo contra o Cruz-Maltino, dia 27 de fevereiro, às 21h30. Com isso, o local poderá receber no máximo 5.750 torcedores.

Inicialmente, o clube cogitou instalar arquibancadas móveis para ampliar a capacidade em mais mil ou até 2 mil lugares. No entanto, desistiu da ideia por conta do curto tempo e da indisponibilidade de fornecedores homologados pela CBF para a execução da obra.

Como o Vasco é o visitante, a torcida cruz-maltina terá apenas 10% dos ingressos. Com isso, serão apenas 575 torcedores do clube carioca.