Eduardo Barros assumiu o comando do Fluminense no clássico com o Vasco após a expulsão de Fernando DinizMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 15/02/2024 11:38

Rio - A arbitragem do clássico entre Fluminense e Vasco, nesta última quarta-feira (14), no Maracanã, pela 8ª rodada da Taça Guanabara, foi alvo de críticas dos dois clubes. O jogo terminou empatado sem gols, mas com muitas reclamações sobre o desempenho do árbitro Bruno Mota Corrêa. O auxiliar tricolor, Eduardo Barros, lamentou os erros.

"A atuação do Fluminense ainda está longe da nossa melhor versão. É bem verdade que nossa temporada ainda está começando. Hoje tivemos por circunstâncias do jogo fazer trocas que não estavam previstas. No nosso melhor momento do jogo a arbitragem conseguiu atrapalhar o andamento da partida", disse Eduardo Barros após a partida.



Eduardo Barros assumiu o comando do Fluminense durante o segundo tempo após a expulsão do técnico Fernando Diniz. O treinador tricolor contestou uma marcação do árbitro Bruno Mota Corrêa e foi expulso com cartão vermelho direto. Barros destacou a evolução do Time de Guerreiros durante a etapa final, mas reclamou do tumulto gerado pelo árbitro, que perdeu o controle do clássico.

"No segundo tempo, nosso jogo estava mais encaixado. No primeiro tempo estava muito aberto. No segundo tempo ele inicia com um domínio da nossa equipe. A gente acredita que conseguiria sustentar esse domínio a ponto de fazer o primeiro gol do jogo", afirmou o auxiliar tricolor.

"A arbitragem se perde em determinado momento da partida, uma situação de bola parada. É uma disputa de território extremamente comum. Cada um querendo conquistar seu espaço, até uma situação psicológica, que pode definir o jogo, de bola parada. Na minha opinião poderia ter sido melhor conduzida essa situação do jogo", completou.



Apesar do empate, o Fluminense se mantém na liderança da Taça Guanabara, com 18 pontos. Já o Vasco, por sua vez, é o quinto colocado, com 13. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (17), às 16h (de Brasília), contra o Madureira, no Maracanã, pela 9ª rodada.