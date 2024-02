Postagem de Rossi, do Vasco, com suposta imagem do árbitro de Bruno Mota Correia com camisa de organizada do Fluminense - Reprodução de rede social

Postagem de Rossi, do Vasco, com suposta imagem do árbitro de Bruno Mota Correia com camisa de organizada do FluminenseReprodução de rede social

Publicado 15/02/2024 11:19

O zagueiro chileno postou nos stories do Instagram a frase "Contra todos" em um print de outro post de um torcedor vascaíno falando em "assalto". Já o atacante colocou a imagem e um emoji de palhaço.



Postagem de Medel, do Vasco, com suposta imagem do árbitro de Bruno Mota Correia com camisa de organizada do Fluminense Reprodução de rede social

Antes mesmo do clássico e dos erros da arbitragem, a suposta foto de Bruno Mota Correia começou a circular em redes sociais e aplicativos de mensagem na quarta-feira. Entretanto, a veracidade da imagem não foi confirmada.



A atuação do árbitro gerou muita reclamação por parte do Vasco, que pediu sua suspensão em uma nota oficial. Além disso, os jogadores ficaram indignados com a não marcação de dois pênaltis, além de um gol anulado pelo VAR, com impedimento muito discutível.



O auxiliar Emiliano Díaz chegou a dizer que o time se sentiu "roubado" e o diretor de futebol da SAF, Alexandre Mattos, foi até a sala do VAr poara entender as marcações.