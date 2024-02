José Mourinho foi demitido da Roma no meio da temporada - Filippo Monteforte / AFP

Publicado 15/02/2024 17:14

Itália - Demitido da Roma no início do ano por conta de maus resultados, o técnico José Mourinho se manifestou pela primeira vez após a saída e não poupou Dan Friedkin, presidente do clube. O português destacou sua ausências nas fases finais dos torneios europeus e lamentou o que considerou como "injusto".

"Não estarei nas fases finais, não porque fui eliminado antes, mas porque fui "eliminado" por alguém que entende pouco de futebol. É a vida, cheia de altos e baixos, e estou no "altos", apesar da demissão que foi tão inesperada quanto injusta. Mas vou voltar, com mais vontade e confiança, para essas partidas da Uefa", disse, em texto na plataforma "Football.com".

Mourinho deixou a Roma na nona posição no Campeonato Italiano e praticamente fora da briga por vagas na Liga dos Campeões. Atualmente, a equipe comandada por Daniele De Rossi ocupa a sexta colocação, apenas quatro pontos atrás do G-4.

A passagem de José Mourinho pelo clube italiano rendeu o primeiro título continental do clube, a Liga Conferência, e também o vice-campeonato da Liga Europa, perdendo na final, nos pênaltis, para o Sevilla.