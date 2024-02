Isaiah Stewart foi preso após agredir jogador do Phoenix Suns - AFP

Publicado 15/02/2024 14:48

Rio - O pivô Isaiah Stewart, do Detroit Pistons, foi preso na última quarta-feira (14) após agredir Drew Eubanks, do Phoenix Suns, antes da partida entre as equipes pela temporada regular da NBA, a liga norte-americana de basquete. O jogador dos Pistons foi preso por agressão, citado e foi liberado pela polícia de Phoenix, no Arizona.

O departamento policial investiga a causa da agressão do pivô do Detroit Pistons. Os policiais conversaram com os jogadores e testemunhas presentes e descobriram que eles tiveram uma discussão na chegada na Arena Footprint Center. Segundo os relatos, Stewart deu um soco em Eubanks, causando um ferimento leve, e foram separados pelos seguranças.

Um porta-voz do Phoenix Suns alega que a agressão de Isaiah Stewart não foi provocado e repudiou atos de violência. Não é a primeira vez que o pivô do Detroit Pistons se envolve em confusão. Em novembro de 2021, o jogador tentou agredir LeBron James, do Los Angeles Lakers, após levar a pior numa disputa de bola e ficar com o rosto sangrando. Ambos foram expulsos e suspensos.

O Detroit Pistons foi derrotado pelo Phoenix Suns por 116 a 100. O Pistons tem a pior campanha da NBA com oito vitórias e 46 derrotas. Já o Suns é o quinto colocado da Conferência Oeste com 33 vitórias e 22 derrotas, e disputa uma vaga nos playoffs. O time do Arizona é liderado pelo trio Devin Booker, Kevin Durant e Bradley Beal.