Kelvin defendeu o Bangu entre 2019 e 2020, onde rompeu o ligamento do joelho - FOTOS: EMERSON PEREIRA/BANGU

Publicado 15/02/2024 12:45

Rio - O ex-jogador Kelvin Ferreira entrou com uma ação na Justiça contra o Bangu, do Rio de Janeiro. O ex-lateral-direito pede uma indenização por danos morais e pensão vitalícia por uma lesão sofrida em 2019, que acabou comprometendo a sequência da sua carreira. O caso está sendo julgado na 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Kelvin pede cerca de R$ 1,1 milhão em indenização. O ex-jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante um treino do Bangu, em 2019, e foi operado em dezembro do mesmo ano. Porém, ele contraiu uma infecção no local da lesão e, por isso, precisou passar por outras duas cirurgias, em janeiro e julho de 2020.

Após passar pelo processo cirúrgico em dezembro de 2019, Kelvin voltou a treinar no Bangu em 2020, mas teve seu contrato encerrado. O ex-jogador encerrou a carreira em 2022 por conta das dores no joelho e, atualmente, trabalha como entregador e lavador de carros. Ele alega que, por conta da negligência no processo de recuperação, não conseguiu mais render.

Kelvin se baseia no laudo de uma perícia médica realizada em setembro do ano passado. A perita constatou a "incapacidade permanente para função habitual de jogador de futebol" e "comprometimento em 5% de sua capacidade laboral, independentemente da função". O último clube de sua carreira foi o Tigres, de Xerém, do Rio de Janeiro, em 2022.