A contratação de Casemiro em 2022 custou ao Manchester United cerca de R$ 368 milhões à épocaAFP

Publicado 15/02/2024 10:30

O Manchester United ocupa apenas a sexta colocação no Campeonato Inglês e foi o último colocado em seu grupo na Liga dos Campeões. Um desempenho, até o momento, muito ruim, e que piora ainda mais após um estudo da Uefa, que apontou o elenco do clube inglês como o mais caro do futebol europeu.



De acordo com o levantamento, o Manchester United gastou 1,4 bilhão de euros (cerca de R$ 7,5 bilhões) em contratações para formar o atual elenco principal.



O valor supera em mais de 200 milhões de euros (pouco mais de R$ 1 bilhão) o que o Manchester City gastou. Oposto do rival, o time de Pep Guardiola tem um elenco que vem dando conta do recado.



Em terceiro lugar está outro clube que gastou muito e faz temporada ruim: o Chelsea. Os clubes ingleses dominam o top-20 de maiores gastos, com nove representantes.



Confira os clubes da Europa que mais gastaram em seus elencos



* Valores em euros



1. Manchester United - 1,422 bilhão

2. Manchester City - 1,286 bilhão

3. Chelsea - 1,084 bilhão

4. Real Madrid - 1,031 bilhão

5. PSG - 938 milhões

6. Liverpool - 905 milhões

7. Arsenal - 890 milhões

8. Juventus - 769 milhões

9. Tottenham - 666 milhões

10. Inter de Milão - 589 milhões

11. Barcelona - 576 milhões

12. Newcastle - 543 milhões

13. Bayern de Munique - 534 milhões

14. RB Leipzig - 506 milhões

15. Aston Villa - 500 milhões

16. Napoli - 445 milhões

17. West Ham - 443 milhões

18. Atlético de Madrid - 431 milhões

19. Borussia Dortmund - 390 milhões

20. Milan - 336 milhões