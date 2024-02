Wayne Rooney - AFP

Wayne RooneyAFP

Publicado 15/02/2024 12:51

Inglaterra - Longe do futebol desde o início do ano, quando foi demitido do cargo de técnico do Birmingham City, Wayne Rooney pode se aventurar em outro esporte. Segundo o jornal inglês "Daily Mirror", o ídolo do Manchester United está analisando uma proposta para participar de uma luta de boxe no Misfits Boxing".

O evento é responsável por promover lutas entre influenciadores e celebridades e já contou com o youtuber Whindersson Nunes. Na infância, Rooney era apaixonado por boxe e chegou a treinar como amador.

Caso aceite a proposta, a luta de Rooney não será profissional. O "Misfits" não considera as regras do British Boxing Board of Control e, portanto, o combate seria amador.