Torcida do Fluminense no MaracanãLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/02/2024 15:50

Rio - O clássico entre Fluminense e Vasco, na quarta-feira (14), pela 8ª rodada da Taça Guanabara, não foi marcado apenas de polêmica. As torcidas lotaram o Maracanã e protagonizaram uma grande festa em plena quarta de cinzas. Mais de 42 mil pagantes e cerca de 45 mil presentes compareceram ao estádio para acompanhar o duelo, que terminou empatado sem gols e recheado de polêmicas.

O público pagante do clássico entre Fluminense e Vasco foi o oitavo maior do futebol brasileiro em 2024. Ao todo, foram 42.912 pagantes. O número supera, por exemplo, a Supercopa do Brasil entre São Paulo e Palmeiras, no Mineirão. O clássico entre Vasco e Flamengo, que também terminou empatado sem gols, foi o maior público pagante da temporada até o momento.

Fluminense e Vasco empataram sem gols num clássico polêmico. Apesar do empate, o Tricolor segue na liderança da Taça Guanabara, com 18 pontos. Já o Cruz-Maltino, por sua vez, é o quinto colocado, com 13. O Time de Guerreiros volta a campo no próximo sábado (17), às 16h (de Brasília), contra o Madureira, no Maracanã, pela 9ª rodada, enquanto o Gigante da Colina encara o Botafogo, domingo (18), às 16h, no Nilton Santos.

Maiores públicos do futebol brasileiro em 2024:

1º - Vasco 0 x 0 Flamengo - Campeonato Carioca - Maracanã - 54.130

2º - Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo - Campeonato Carioca - Mangueirão - 47.644

3º - Bahia 2 x 1 Sport - Copa do Nordeste - Itaipava Arena Fonte Nova - 46.105

4º - São Paulo 1 x 0 Portuguesa - Campeonato Paulista - Morumbis - 45.840

5º - São Paulo 3 x 1 Santo André - Campeonato Paulista - Morumbis - 45.270

6º - Flamengo 1 x 0 Botafogo - Campeonato Carioca - Maracanã - 44.083

7º - Corinthians 1 x 2 São Paulo - Campeonato Paulista - Neo Química Arena - 43.080

8º - Fluminense 0 x 0 Vasco - Campeonato Carioca - Maracanã - 42.912

9º - Palmeiras 0 (2 x 4) 0 São Paulo - Supercopa do Brasil - Mineirão - 42.741

10º - Corinthians 1 x 0 Guarani - Campeonato Paulista - Neo Química Arena - 42.357