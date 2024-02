Nova Iguaçu e Boavista lutam por vagas nas semifinais do Cariocão - Divulgação/Nova Iguaçu

Publicado 15/02/2024 18:07

Rio - Em duelo importante na briga por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (15), pela oitava rodada, no Estádio Jânio Moraes, o "Laranjão", Nova Iguaçu e Boavista empataram pelo placar de 1 a 1 e embolaram ainda mais a luta pela classificação.

Com o resultado, o Nova Iguaçu perdeu a oportunidade de colocar no líder Fluminense, mas segue dependendo apenas das próprias forças para avançar de fase, com 15 pontos e ocupando a 3ª colocação - sem enfrentar mais nenhum clube grande até o fim da Taça Guanabara. O Boavista, por sua vez, soma 12 na tabela, dois atrás do Botafogo, última equipe do G-4.

A partida na Baixada Fluminense foi marcada por muita chuva e dificuldades com o gramado encharcado. O Orgulho da Baixada, comandado por Carlos Vitor, abriu o placar aos 33 minutos com belo gol do centroavante Carlinhos, de calcanhar, que chegou ao sétimo tento anotado no Cariocão e à artilharia isolada.

O empate do Verdão de Saquarema veio pouco tempo depois, aos 40. Crystopher recebeu sem marcação e, mesmo de muito longe, acertou lindo chute para deixar tudo igual. A bola pegou na trave direita do goleiro Fabrício e morreu no fundo da rede.

Na próxima rodada, o Nova Iguaçu vai ao Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, no domingo (18), enfrentar o Audax, lanterna da competição com sete derrotas. O Boavista jogará apenas na terça-feira (20), contra o Flamengo, no Maracanã.