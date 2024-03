Mãozinha em ação pela seleção brasileira de basquete - Divulgação/CBB

Publicado 20/03/2024 17:20

Rio - O ala-pivô João Marcello, o "Mãozinha", fechou contrato de dez dias com o Memphis Grizzlies e é mais um brasileiro a se juntar à NBA. O jogador de 23 anos foi liberado pelo Capitanes, do México, que disputa a G-League, e buscará seu espaço na principal liga do mundo.

O Memphis busca alternativas em meio a grande quantidade de desfalques na temporada, e Mãozinha aparece como promessa para ocupar a lacuna na posição quatro. Na G-League, Mãozinha tem media beirando o duplo-duplo, com 10 pontos e 9,8 rebotes por partida.

Nascido no Rio de Janeiro, Mãozinha brilhou no Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, e foi para a Europa ainda jovem para atuar na Macedônia. Quando retornou ao Brasil, disputou o NBB pelo primeiro clube, além de Fortaleza e Corinthians, onde foi destaque.

Mãozinha estreou na seleção brasileira nas Eliminatórias da AmeriCup om médias de 9,5 pontos e quatro rebotes em duas partidas contra o Paraguai. Na NBA, o ala-pivô buscará renovações pontuais e vínculo e se junta a Gui Santos, do Golden State Warriors, como os únicos dois atletas brasileiros na liga.