Local para estátua de Harry Kane ainda não está definidoReprodução

Publicado 20/03/2024 17:10 | Atualizado 20/03/2024 17:27

Uma estátua do atacante Harry Kane, feita há quatro anos, ainda não foi inaugurada na Inglaterra. Isso porque, supostamente, não foi possível encontrar um local para ela perto de Chigford, cidade natal do atleta.

A obra mostra o centroavante sentado em um banco vestindo um uniforme da seleção inglesa, com uma bola sobre o joelho. O custo é estimado em 7.200 libras (cerca de R$ 50 mil), e foi pago com recursos liberados por políticos locais.



Antes de deixar o Tottenham rumo ao Bayern de Munique, Harry Kane falou sobre a possibilidade de receber uma estátua no estádio do clube inglês e não mostrou entusiasmo: "Uma estátua é uma estátua, não é algo que vá alavancar ou destruir a minha carreira".

As fotos da obra foram obtidas pela revista 'Big Issue', depois que as imagens foram fornecidas pelos escultores da empresa Sculpture Machine. Uma das vereadoras que encomendou a estátua, Emma Baes, revelou recentemente que está procurando um local para exibí-la.

Em entrevista à 'BBC', ela disse que passou "horas e horas" tentando chegar a um acordo com as "partes interessadas" sobre um local para a escultura. Um porta-voz do atacante sugeriu que a decisão aconteceria em breve.

"Sendo Harry o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra e do Tottenham, ele merece. A localização da estátua é muito importante para nós e, como Emma disse, estamos tendo alguns problemas no momento, mas quando chegarmos a uma decisão, ficaremos felizes em divulgá-la", declarou um representante do atacante.