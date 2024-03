'Ayrton: o herói revelado' é a biografia de Senna lançada em 2004 e com edição atualizada em 2024 - Divulgação

'Ayrton: o herói revelado' é a biografia de Senna lançada em 2004 e com edição atualizada em 2024Divulgação

Publicado 20/03/2024 17:35

A biografia de Ayrton Senna, escrita por Ernesto Rodrigues, ganhou uma nova edição em 2024, com mais de 100 trechos inéditos em relação à obra lançada em 2004. A atualização de ' Ayrton: o herói revelado' acontece no ano em que completam-se 30 anos da morte do piloto tricampeão mundial de Fórmula 1.



O autor acrescentou novas histórias ao ouvir mais personagens que conviveram com o ídolo brasileiro. O livro traz mais informações sobre como a relação amorosa de Senna com Adriane Galisteu abalou a família, assim como mais bastidores da McLaren na época de rivalidade com o tetracampeão Alain Prost e do dia da histórica batida com o francês na decisão do Mundial de 1990, entre outros detalhes da carreira.



Leia também: Ímola fará eventos para homenagear Ayrton Senna nos 30 anos de sua morte

Uma novidade na nova edição é a contextualização da trajetória esportiva do piloto em comparação com os campeões que o sucederam, como Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen. O inglês heptacampeão e fã declarado do brasileiro, também ganhou espaço para um relato sobre seu ídolo.



"Eu me lembro como se fosse ontem. Meu pai me disse que Ayrton tinha morrido. Fui para um muro que ficava junto à linha férrea. Não queria que meu pai me visse chorando. Foi uma coisa muito forte. E eu era ainda criança", disse Hamilton em passagem sobre o fatídico 1 de maio de 1994.



A biografia atualizada de Senna conta com mais duzentos entrevistados e, agora, conta a história do piloto desde o início até 30 anos depois de sua morte. O livro, da editora Tordesilhas, está à venda por R$ 98,90.