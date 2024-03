Douglas Luiz ganhou mais um companheiro de seleção brasileira para falar sobre o Vasco - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 21/03/2024 11:57

Revelado pelo Vasco , Douglaz Luiz encontrou nos companheiros de seleção brasileira a possibilidade de falar um pouco sobre o clube, que tem sido tema de conversas na concentração, em Londres. Com Léo Jardim como representante do Cruz-Maltino entre os convocados , o volante do Aston Villa, mas ficou satisfeito com a resposta que recebeu.