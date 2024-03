Elenco do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 21/03/2024 12:14

Rio - Após alguns dias de folga, o Vasco já definiu como será parte de seu planejamento nas próximas semanas, já que o time ficará um longo período sem jogos oficiais. De acordo com o site "ge", uma das decisões foi que a delegação fará uma miniconcentração, entre terça (26) e quinta-feira (28), em um hotel próximo ao CT Moacyr Barbosa.

Durante esses dias, a ideia é que o elenco cruz-maltino trabalhe em período integral. O objetivo da comissão técnica de Ramón Díaz será melhorar a condição técnica da equipe para o restante da temporada.

Além disso, nesta sexta (21), o clube fará um jogo-treino contra o Olaria e deve buscar também outros adversários. Será a primeira atividade do grupo desde a reapresentação, já que, até o momento, os jogadores fizeram apenas regenerativos e atividades com carga leve.

Na próxima semana, o Vasco começará a pensar como serão suas duas últimas semanas sem compromissos oficiais. Existe a expectativa de que o clube feche acordo com o Corinthians para realização de um amistoso , mas ainda falta um acerto de datas.

Após a eliminação do Carioca, o Vasco ficará quase um mês sem jogar. O Cruz-Maltino só voltará a campo no fim de semana dos dias 13 e 14 de abril, quando enfrentará o Grêmio, em São Januário, pela estreia do Brasileirão, em data e horário que ainda serão definidos pela CBF.