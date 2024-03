Filho de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes chegou às categorias de base do Barcelona em março de 2023 - Divulgação / Barcelona

Publicado 21/03/2024 12:37

João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, fez parte do treino do elenco principal do Barcelona na quarta-feira (20). O jovem de 19 anos se uniu a outros jogadores das categorias de base do clube para completar a atividade comandada pelo técnico Xavi.

João Mendes, que atua como atacante caindo mais pela ponta direita, ganhou a oportunidade graças à Data Fifa, que levou muitos jogadores do profissional para as respectivas seleções, desfalcando o grupo que ficou na Espanha.