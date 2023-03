João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, seguirá a carreira no Barcelona - Reprodução

João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, seguirá a carreira no Barcelona Reprodução

Publicado 02/03/2023 12:50

O Barcelona anunciou a contratação do filho de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes, para a equipe juvenil. O jogador de 18 anos assinou nesta quinta-feira (2) o contrato com o clube onde o pai fez história nos anos 2000.

O acerto já havia sido confirmado tanto por Ronaldinho quando pelo presidente do Barcelona, Joan Laporta, em fevereiro. Faltava a definição de qual categoria o jovem iria começar.



João Mendes fez um período de testes no clube no início do ano e foi aprovado. Antes, ele estava nas divisões de base do Cruzeiro, de onde saiu em 2022.



Agora, o jovem de 18 anos terá a oportunidade de jogar no mesmo local onde o pai tornou-se o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005.



"A pressão sobre o menino é grande porque o Ronaldinho é um dos melhores da história, mas o trabalho dos nossos treinadores pode desenvolver suas habilidades", disse Laporta em entrevista em fevereiro.