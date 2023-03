Ryan Dantas, de 14 anos, é uma das promessas do futebol brasileiro - Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2023 12:29 | Atualizado 02/03/2023 12:34

Rio - O Flamengo encaminhou a contratação do atacante Ryan Dantas, de apenas 14 anos, e uma das promessas do Athletico Paranaense. O jovem já está no Rio e a negociação deve ser concretizada nos próximos dias. As informações são do portal "FlaBase".

Ryan chega ao Flamengo para reforçar a categoria sub-15, que esse ano vai disputar o Campeonato Brasileiro. O atacante, nascido em 2008, é tratado como um dos jovens mais promissores de sua geração no futebol brasileiro e, por isso, é considerado como uma contratação de peso para o Rubro-Negro.

Monitorado pelo Flamengo há algum tempo, o atacante já está se familiarizando com sua futura nova casa. Nos últimos dias, ele foi levado ao Centro de Treinamento Ninho do Urubu para conhecer as instalações.

No Athletico Paranaense desde 2019, Ryan também tem passagem pela Portuguesa-SP, pela Paulistinha do Jardim Robru, e pelo Juventus-SP. O jovem foi destaque nos campeonatos de sua categoria em São Paulo e, a partir disso, passou a ser sondado pelo Palmeiras e pelo Flamengo, esse que superou e garantiu as investidas.