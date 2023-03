Landim ao lado de Marcos Braz - Marcelo Cortes / Flamengo

Landim ao lado de Marcos BrazMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/03/2023 10:10

Rio - Apesar do momento turbulento no Flamengo, com a perde de três títulos em apenas dois meses, o presidente Rodolfo Landim não pretende fazer mudanças no clube. Em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira, o mandatário mostrou confiança no trabalho do técnico Vítor Pereira e deu respaldo para que o português siga implementando suas ideias.

"Tenho acompanhado o trabalho dele. O que ele pensa e faz tem lógica e fundamento. Aos poucos, estamos acertando. Vi um time em campo ontem (terça-feira) que evoluiu muito em diversos aspectos. Tenho mais que esperança, quase a convicção, de que em muito breve estaremos colhendo frutos desse trabalho. É nisso que eu acredito", afirmou.

Landim também descartou qualquer chance de tirar Marcos Braz do cargo de vice-presidente de futebol e afirmou que ele só deixará o clube se quiser.

"Eu e Marcos entramos nisso juntos no início de 2019 e vamos estar juntos até o final de 2024, a menos que ele não queira e me peça para sair. Ele é um grande colaborador. Se tem algo errado no futebol do Flamengo, a responsabilidade é minha. Ele faz um excelente trabalho, discute comigo as opções que temos e me assessora nas decisões a tomar", garantiu o presidente.

O ano do Flamengo não começou da maneira ideal. Com três títulos em disputa, o Rubro-Negro não conseguiu corresponder às expectativas da torcida e acabou não conquistando nenhuma taça. O clube caiu precocemente para o Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes e foi vice diante de Palmeiras e Del Valle na Supercopa do Brasil e na Recopa, respectivamente.