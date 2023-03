Bruno Henrique participou do aquecimento com os companheiros de Flamengo - Reprodução de vídeo/FlaTV

Bruno Henrique participou do aquecimento com os companheiros de FlamengoReprodução de vídeo/FlaTV

Publicado 02/03/2023 17:59

Em meio à crise pela falta de resultados em 2023, o Flamengo teve uma boa notícia. Recuperado de cirurgia no joelho direito, Bruno Henrique recebeu alta médica nesta quinta-feira (2) e foi reintegrado ao grupo para a fase final de preparação para voltar aos gramados.



A expectativa é de que possa estar à disposição do técnico Vítor Pereira entre abril e junho deste ano.



O nosso Rei da América @Brunohenrique recebeu alta médica e iniciou nesta quinta-feira (2) os trabalhos com a preparação física do Flamengo. É o BH junto com o grupo e o retorno cada vez mais próximo! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/or3aMpP6Oc — Flamengo (@Flamengo) March 2, 2023

Perto de completar nove meses sem jogar, o atacante agora fará trabalhos com a preparação física para fortalecer a musculatura. Em vídeo divulgado pelo Flamengo, ele apareceu trocando passes com os companheiros na roda de bobinho e também fazendo exercícios.



O Flamengo adota cautela no retorno de Bruno Henrique, que sofreu grave lesão nos ligamentos do joelho direito no dia 15 de junho de 2022, contra o Cuiabá, pelo Brasileirão.



O camisa 27 passou por duas cirurgias para corrigir os ligamentos cruzado anterior e colateral lateral, além do canto posterolateral do joelho direito. Durante a recuperação, ele abriu mão das férias e fez sessões extras de fisioterapia. Recentemente, o atacante voltou a realizar treinamentos com bola.



A volta de Bruno Henrique pode ser importante para Vítor Pereira e o Flamengo. O treinador busca um atacante com velocidade pelos lados e o camisa 27 pode ser o nome ideal.