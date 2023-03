Pedro marcou quatro gols no Mundial de Clubes de 2023 pelo Flamengo - Foto: APF

Publicado 02/03/2023 16:41

Rio - O atacante Pedro pode deixar o Flamengo em breve. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, três times ingleses estão com o artilheiro rubro-negro na mira para a próxima janela: Aston Villa, Everton e West Ham.

Apesar do interesse, até o momento não há nenhuma proposta oficial pelo jogador de nenhuma das equipes citadas. A ideia dos clubes é acompanhar o desempenho de Pedro ao longo dos próximos meses e, caso se mantenha em alto nível, tentar comprá-lo no meio do ano.

Pedro é um dos principais destaques do Flamengo nesta temporada. Até o momento, o atacante atuou em dez partidas, marcando dez gols e dando duas assistências.