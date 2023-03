Vitor Pereira poderá perder jogadores na fase final do Cariocão - Marcelo Cortes /Flamengo

Publicado 02/03/2023 14:55

Rio - O Flamengo pode ter novos desfalques para a reta final do Campeonato Carioca. Isto porque, os atacantes Marinho e Everton Cebolinha foram denunciados pela procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ) por conta de uma confusão no clássico com o Botafogo. A informação é do jornalista Renan Moura.

Marinho e Everton Cebolinha podem desfalcar o Flamengo Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Ainda segundo o comunicador, os atacantes foram enquadrados no artigo 258 (conduta contrária à disciplina). Com isto, podem receber a punição de uma a seis partidas fora da equipe do técnico Vítor Pereira. O julgamento está marcado para a próxima segunda-feira (6), na sede do TJD-RJ, no Centro do Rio.

Vale relembrar que as confusões no clássico entre as duas equipes já resultou na punição de Tiquinho Soares, do Botafogo. O atacante foi punido com 30 dias de suspensão por conta de uma cabeçada no árbitro da partida.

Como o julgamento só ocorrerá na segunda-feira, Everton Cebolinha e Marinho estarão a disposição do técnico Vítor Pereira para o clássico com o Vasco, neste domingo (5), às 18h10, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Carioca.