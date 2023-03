Galvão Bueno disparou críticas contra o início de temporada do Flamengo - Reprodução Internet

Publicado 01/03/2023 21:11

Rio - O Flamengo perdeu nos pênaltis para o Independiente del Valle, no Maracanã, e frustrou os mais de 70 mil torcedores presentes na decisão da Recopa Sul-Americana. Em um começo de temporada decepcionante, o narrador Galvão Bueno disparou críticas contra o trabalho do técnico Vítor Pereira e as decisões da diretoria rubro-negra.

"Está bom? Não está! Têm erros? Muitos! Vêm de longe! Desde novembro! Já não sei dizer se o problema maior é o técnico. Porque acho que a química dele não combina com o Flamengo! O Flamengo não combina com essas coisas de 3 zagueiros, com essa coisa de 3 volantes", disse Galvão, em sua conta oficial no Twitter.

A vitória por 1 a 0 não representou um bom futebol do Rubro-negro. O repertório pobre e com 71 cruzamentos ao longo do jogo - que contou com prorrogação - mostrou a equipe carioca pouca inspirada e passando longe das últimas temporadas, que encantaram com o jogo ofensivo e criativo.

"O Flamengo é o Flamengo do toque de bola, da força, do ataque, de pressionar o adversário, não de ficar cruzando bola na área por falta de opção", destacou o narrador.

Um dos pontos criticados desde o fim da última temporada foi a troca no comando. Dorival Júnior, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, foi desligado para que Vítor Pereira assumisse após saída conturbada do Corinthians. Galvão fez questão de comentar sobre a condução na transição.

"Será que a culpa não é maior da diretoria? Porque foi ela quem demitiu o Dorival na calada da noite. Foi ela quem não deu férias ao time principal depois do título da Libertadores para voltar logo no começo de dezembro pra trabalhar."

No começo da temporada, o Flamengo, que vivia grande expectativa por sucesso, lamentou os fracassos na Supercopa do Brasil, para o Palmeiras, no Mundial de Clubes, caindo para o Al Hilal na semifinal e o mais recente, contra o del Valle, pela Recopa Sul-Americana. Galvão encerrou seu desabafo com uma frase marcante dita por muitos torcedores.

"E como será daqui para frente? Tem Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Como será? O comentarista diz: 'tem que dar tempo para que as coisas se acertem'. O torcedor talvez dissesse: 'Jorge Jesus, JJ, volta, JJ'!", finalizou.