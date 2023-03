Flamengo perdeu por 5 a 4 nos pênaltis na decisão da Recopa - MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 01/03/2023 14:54

Rio - O Flamengo foi derrotado nos pênaltis para o Independiente Del Valle, na noite da última terça-feira (28), no Maracanã, e ficou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Esta foi a oitava derrota em disputa de pênaltis nos últimos sete anos do clube. Neste período, o clube obteve apenas quatro vitórias nas cobranças, o que representa 66% de resultados negativos para o Rubro-Negro.

No ano passado, o Flamengo venceu o Corinthians na Copa do Brasil, nas penalidades, fechando com gol marcante de Rodinei. Por outro lado, no mesmo ano, o clube perdeu a Supercopa do Brasil para o Atlético-MG, em jogo marcado por atuação bem abaixo do esperado do goleiro Hugo Souza, que defendia a meta rubro-negra.

Já em 2021, a equipe participou de apenas uma disputa de pênaltis, novamente na Supercopa do Brasil. Porém, desta vez, foi a vitória em cima do Palmeiras. As cobranças ficaram marcadas pela atuação de gala de Diego Alves, que defendeu três penalidades da equipe Alviverde.

Até mesmo no ano mágico de 2019 o Rubro-Negro não conseguiu ter grande vantagem nas cobranças. Primeiro, conseguiu a classificação histórica em cima do Emelec, na Libertadores, com um Maracanã lotado. Porém, a equipe de Jorge Jesus foi derrotada pelo Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil, e deu adeus à competição.

Confira o retrospecto do Flamengo em cobranças de pênaltis nos últimos anos:

- Flamengo 1 (4) x (5) 1 Paraná, Primeira Liga de 2017

- Flamengo 0 (3) x (5) 0 Cruzeiro, Copa do Brasil de 2017

- Flamengo 3 (2) x (4) 3 Fluminense, Taça Guanabara de 2017

- Flamengo 1 (3) x (1) 1 Vasco, Taça Rio de 2019

- Flamengo 2 (4) X (2) 0 Emelec, Libertadores de 2019

- Flamengo 1 (1) x (3) 1 Athletico, Copa do Brasil de 2019

- Flamengo 1 (2) x (3) 1 Fluminense, Taça Rio de 2020

- Flamengo 1 (3) x (5) 1 Racing, Libertadores de 2020

- Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras, Supercopa de 2021

- Flamengo 2 (7) x (8) 2 Atlético-MG, Supercopa de 2022

- Flamengo 1 (6) x (5) 1 Corinthians, Copa do Brasil de 2022

- Flamengo 1 (4) x (5) 0 Independiente Del Valle, Recopa de 2023