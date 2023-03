Everton Ribeiro em ação contra o Del Valle - DOUGLAS SHINEIDR / AFP

O Flamengo venceu o Independiente Del Valle por 1 a 0, no Maracanã, mas ficou com o vice da Recopa Sul-Americana após perder nos pênaltis. Frustrado depois de novo fracasso, Everton Ribeiro comentou que vê as cobranças no clube com naturalidade e projetou volta por cima do elenco em 2023.

O capitão, além de Gabigol, foi o único a falar após a derrota. Na fala, Everton bateu bastante na tecla de dar a volta por cima, apoiado na experiência e DNA vencedor do elenco do Flamengo, que já venceu praticamente todos os títulos desde 2019.

"Para nós hoje era muito importante ter vencido, deixamos tudo, acreditamos até o final. Infelizmente não foi nosso dia, não fomos felizes nas finalizações, nos detalhes. Agora, temos um clássico pela frente, é seguir em frente, levantar a cabeça. Hoje nos mostrou um caminho a ser seguido, nossa atitude foi diferente", disse, antes de concluir:



"Tudo que o mister propôs, a gente cumpriu, tem que ser assim daqui para frente. Temos agora as finais do Carioca e vamos deixar a vida como deixamos hoje. Nosso time tem esse DNA vencedor, não gostamos de perder, queremos mais. Temos que mostrar a partir de domingo, virar a chave, botar a cara porque aqui ninguém se esconde", finalizou.



O Rubro-Negro voltará a campo neste domingo, às 18h10 (de Brasília), para enfrentar o Vasco da Gama. Com 23 pontos, o Flamengo lidera o Campeonato Carioca e, em caso de vitória, pode confirmar o título da Taça Guanabara de maneira antecipada.



VEJA OUTROS PONTOS ABORDADOS NA COLETIVA



Problemas no início do trabalho



"Quando começa um trabalho, as coisas nem sempre saem como a gente deseja. Foram três chances de título que deixamos passar. Acredito que estamos encontrando um caminho, só a gente pode reverter isso. Nunca deixamos de trabalhar, vamos trabalhar em dobro, temos que dar todo o suporte para o Vitor. É experiente, vencedor, ele mostra que está procurando a melhor equipe. Ele tem direto e dever de achar quem está melhor para estar em campo. Como falei, só nós dentro do vestiário que podemos mudar a situação. Cabeça tranquila, sabemos que não começou como queríamos, mas vamos trabalhar para dar a volta por cima. Temos um ano promissor pela frente."



Recado para a torcida



"A Nação realmente merece uma resposta. O jogo de hoje começamos a dar isso, não foi o resultado que queríamos. Merecíamos a vitória, não fomos capazes. Que eles acreditem em nós como sempre acreditaram. Quem joga aqui sabe que a gente precisa vencer, não estamos aqui a passeio, estamos aqui porque queremos mais, queremos voltar a ser campeões. Sei que não é um momento de comemoração, de alegria, mas vamos voltar a vencer, dar alegria que a torcida merece. Vamos atrás dos nossos objetivos para no final do ano estamos comemorando novamente"



Pré-temporada



"Temos jogadores responsáveis, ninguém chegou acima do peso. Começo de temporada é sempre difícil, tem jogadores que entram no ritmo mais rápido, outros demoram mais. A gente se colocou na condição de disputar três títulos em um mês, a preparação foi feita no meio do começo de um trabalho, mas isso não é desculpa para nada. Fizemos o nosso máximo, agora que a gente perdeu, temos um caminho a seguir. Não foi da maneira que queríamos, a expectativa é muito alta. Temos que levantar a cabeça e trabalhar, podemos muito mais, já mostramos isso."