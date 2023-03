Ataque - Partida valida pelo segundo jogo da Recopa Sulamericana 2023, entre Flamengo x Independiente del Valle, no Maracana, zona norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/03/2023 00:31

O Flamengo decepcionou mais uma vez em 2023 e não garantiu o presente de aniversário para o seu maior ídolo, Zico, que completa 70 anos na sexta-feira (3). Arrascaeta fez o gol salvador no último lance, que garantiu o 1 a 0, mesmo placar da ida no Equador, e levou a decisão da Recopa para a prorrogação. Mas também desperdiçou a única cobrança na decisão por pênaltis e o Rubro-Negro perdeu por 5 a 4 para o Independiente del Valle em pleno Maracanã e amargou o terceiro vice em um mês.

Nas cobranças de pênaltis, Arrascaeta parou no goleiro Ramírez, enquanto todos os cinco cobrados do time equatoriano acertaram, assim como David Luiz, Everton Cebolinha, Gerson e Gabigol.

Com a bênção do ídolo - presente no Maracanã para receber linda homenagem da torcida com o mosaico "70 anos Zico" -, o Flamengo teve tempos muito distintos. No primeiro, teve intensidade e a posse de bola, o que não aconteceu nos jogos anteriores. No segundo, voltou a ser aquele time decepcionante da temporada. E na prorrogação dominou, sem ter chances claras.



Muitos gols perdidos na primeira etapa

Apesar da mesma escalação na derrota por 1 a 0 em Quito, o time foi diferente em campo, com Thiago Maia como terceiro zagueiro, para liberar Varela e Ayrton Lucas. Os dois alas, inclusive, tiveram grandes chances: o uruguaio parou no pé de Ramírez e o brasileiro, na trave, assim como Thiago Maia. E Pedro teve um gol bem anulado por impedimento.



Isso mostra o quanto o Flamengo teve volume na primeira etapa, mesmo ainda longe de seu melhor padrão tático e técnico. E o domínio só não foi maior porque o péssimo árbitro uruguaio Andres Matonte atrapalhou em vários momentos, mas principalmente o nervosismo dos jogadores.

Queda de desempenho no segundo tempo

O domínio da posse de bola continuou após o intervalo, mas as chances rarearam: apenas uma, de Pedro logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Maiores representantes de Zico no time atual, Arrascaeta e Gabigol deixaram muito a desejar na parte técnica, apesar de não se esconderem, e acabaram sendo decisivos.

Após a questão física pesar e o Del Valle assustar em chute de Sornoza, aos 24, Vítor Pereira colocou Everton Cebolinha e Gerson para tentar mudar. Não funcionou. Matheuzinho e Matheus Gonçalves também entraram no fim e, no desespero, o Flamengo pressionou em cruzamentos. David Luiz perdeu o gol em lance incrível e, pouco depois, Gabigol, como camisa 10, lançou Everton Cebolinha para cruzar e Arrascaeta decidir.

Na prorrogação, o Flamengo teve domínio total, com boa atuação do jovem Matheus Gonçalves, enquanto o Del Valle mal foi ao ataque. Mas seguiu na dificuldade de chegar ao gol e a decisão da Recopa foi para os pênaltis.

FLAMENGO 1 (4) X 0 (5) INDEPENDIENTE DEL VALLE



Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Árbitro: Andres Matonte (Uruguai)

Gol: Arrascaeta (50'/2T)

Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Thiago Maia, Vidal, Varela, David Luiz, Gabigol (FLA); Pellerano, Carabajal, Alcívar, Faravelli (IND)





FLAMENGO: Santos, Varela (Matheuzinho), Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Marinho); Thiago Maia (Everton Cebolinha), Vidal (Gerson), Everton Ribeiro (Matheus Gonçalves) e Arrascaeta; Gabigol e Pedro (Mateusão). Técnico: Vítor Pereira.

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Ramírez; Carabajal, Fernández, Garcia, Shuncke e Caicedo (Cortez); Pellerano (Previtali), Faravelli, Sornoza (Landázuri) e Alcívar (Rodríguez); Díaz (Hoyos). Técnico: Martín Anselmi.