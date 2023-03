Wilton Pereira Sampaio em ação - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 28/02/2023 13:07

Rio - A denúncia feita pelo Flamengo contra o árbitro Wilton Pereira Sampaio e o árbitro do VAR Rodrigo D'Alonso Ferreira foi arquivada pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva na última segunda-feira (27). O time carioca moveu uma ação contra a dupla por conta da atuação na Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, onde, segundo o Rubro-Negro, existiram erros importantes.



Segundo a procuradoria, não houve infração por parte dos árbitros, "ainda que tenha ocorrido o suposto erro de intepretação de lance ou protocolo do VAR". A decisão ainda ressalta que erros de interpretação, ou seja, falhas técnicas, não são competência do STJD.



"Com a devida vênia a equipe noticiante, o que se observa é o seu mero inconformismo com as decisões tomadas pelo árbitro de futebol e seus assistentes na interpretação das regras", diz o documento.



A principal reclamação do Flamengo é em relação ao último gol do Palmeiras. No lance, o time carioca entende que Myke, em posição de impedimento, atrapalhou a visão do goleiro Santos e que, por tanto, o gol deveria ter sido anulado. No entanto, a procuradoria entendeu como um lance de interpretação.



"Novamente trata-se de um lance interpretativo e que como já exposto acima, a Regra do Jogo autorizou ao árbitro e todos os membros da equipe de arbitragem de aplicarem as regras segundo as suas próprias opiniões", afirmou a decisão.



O Flamengo também questiona a não expulsão de Abel Ferreira, que teve comportamento inadequado e chegou a atrapalhar uma cobrança de lateral de Arrascaeta. No entanto, a procuradoria afirmou que o cartão amarelo aplicado foi suficiente.