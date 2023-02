Com dois gols, Bruno Henrique foi o destaque do Flamengo na goleada por 4 a 0 sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores de 2020 - Carl DE SOUZA/POOL/AFP

Publicado 27/02/2023 17:40

Para conquistar o primeiro título em 2023, o Flamengo, que perdeu na ida da Recopa por 1 a 0, precisa vencer por dois gols de diferença o Independiente del Valle, do Equador, na terça-feira (28) no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Uma missão possível, ainda mais em casa, onde o retrospecto contra os equatorianos é de 100% de aproveitamento.



Nas duas vezes em que enfrentou o Del Valle no Maracanã, o Rubro-Negro conseguiu placares que garantiriam a conquista: foram duas goleadas, uma de 4 a 0 e outra de 3 a 0.



Ambos os confrontos aconteceram em 2020. O primeiro, aliás, deu o único título rubro-negro da Recopa, ainda sob o comando de Jorge Jesus.



Após empate em 2 a 2 no Equador, o Flamengo precisava de uma vitória simples no Maracanã e fez 3 a 0, com dois gols de Gerson e um de Gabigol.



O outro duelo entre os dois clubes no estádio foi pela fase de grupos da Libertadores do mesmo ano, com Domènec Torrent como técnico. E mais uma goleada, desta vez com dois gols de Bruno Henrique, um de Pedro e outro de Lincoln.



A força no Maracanã é um grande trunfo no confronto, já que, nos três jogos no Equador, o Flamengo não venceu, com duas derrotas (5 a 0 na Libertadores em 2020 e 1 a 0 neste ano), e um empate (em 2 a 2 pela Recopa de 2020).



Confira o retrospecto do Flamengo contra o Del Valle no Maracanã



2 jogos (100% de aproveitamento)

2 vitórias

7 gols marcados

0 gol sofrido



Números gerais do Flamengo no confronto



5 jogos (46,6% de aproveitamento)

2 vitórias

1 empate

2 derrotas

9 gols marcados

8 gols sofridos