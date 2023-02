Rodrigo Caio em ação na vitória do Flamengo sobre o Botafogo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 27/02/2023 15:21

Rio - Rodrigo Caio pediu o apoio da torcida do Flamengo na decisão da Recopa, nesta terça-feira (28), contra o Independiente Del Valle, no Maracanã. Em entrevista à Fla TV, o defensor destacou que a conquista do título pode ser importante para mudar o rumo do time carioca na temporada.

"Quando a gente está desacreditado é quando a gente volta. Ano passado, contra o Atlético-MG ninguém acreditava na gente. Quem acreditava? Nós e a torcida, que esteve lá, vibrou, nos ajudou do começo ao fim, mesmo sabendo que era difícil reverter. Revertemos, e mudou o ano. Amanhã pode ser a mudança de chave para o ano começar para nós realmente", disse o camisa 3.

"O que a gente pede é que eles nos apoiem do começo ao fim, que acolham os jogadores da maneira única que eles sabem fazer, para que a gente dê o nosso melhor. Saibam que terão 11 jogadores dentro de campo dando a vida, suando sangue para a gente conquistar mais um título. Esse é o lema dessa geração, que tem fome por títulos", completou.

Rodrigo também também aproveitou para agradecer o carinho que recebeu dos torcedores após enfrentar uma série de lesões.

"Nos momentos maravilhosos e de maiores frustrações que vivi, sempre tive carinho e palavra de sensibilidade do torcedor. Me deixa muito grato. Recebo muitas brincadeiras por conta das lesões, isso já me feriu mais, mas foram tantas na minha carreira que já estou calejado. Em algumas as pessoas passam dos limites, mas procuro filtrar bastante", declarou.

O Flamengo precisará vencer no Maracanã caso queira ficar com o título. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Del Valle no jogo de ida, em Quito, por 1 a 0.