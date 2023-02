Nanda Marques - Divulgação

Publicado 26/02/2023 18:02

Rio - Além de desfilar em várias escolas, a rainha de bateria Nanda Marques reina no bloco Amigos da Joaquim Méier. Neste domingo (26), a musa do Flamengo mostrou todo seu samba no pé no evento.

Nanda está à frente do bloco Amigos da Joaquim Méier desde de o dia 15 de Novembro de 2016, quando foi sua Coroação no Sport Club Mackenzie. Ela é totalmente apaixonada por esse bloco.

"O Amigos da Joaquim Méier foi o primeiro a me convidar para ser rainha nesse mundo do samba. Sou totalmente apaixonada pelo bloco. O Cezinha presidente do bloco, hoje muito meu amigo, me manteve no cargo de rainha", diz Nanda.



Cezinha, presidente do bloco, rasgou elogios para a modelo. "A Nanda, mesmo com toda distância, sempre se esforçando pra estar no bloco. Ela é a única rainha que se mantém no posto por tanto anos seguidos. O bloco amigos da Joaquim maior sempre teve a tradição de todo ano mudar de rainha até a Nanda chegar e cativar esse posto fixo pra ela", finaliza.



Cezinha já adianta que ano que vem tem surpresa pra nossa rainha no bloco.