Jogadores do Flamengo comemoram gol marcado por Matheus Gonçalves na vitória sobre o Botafogo - Marcelo Cortes/Flamengo

Jogadores do Flamengo comemoram gol marcado por Matheus Gonçalves na vitória sobre o BotafogoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/02/2023 11:11

O auxiliar técnico Rui Quintana exaltou os jogadores do Flamengo após a vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, no último sábado, no Estádio Mané Garrincha. Durante a coletiva de imprensa, ele afirmou que os atletas fizeram tudo o que foi trabalhado e destacou a alegria, o entusiasmo e a entrega deixada em campo.

"Nós não diferenciamos os jogadores. São os nossos jogadores, merecem todos a mesma preocupação e o mesmo entusiasmo. Treinam todos conosco da mesma maneira. Quando a equipe precisa deles, quem decide o momento em que a equipe precisa de cada um é o treinador, e o treinador escolheu estes para este jogo. Os nossos jogadores orgulhosamente fizeram tudo aquilo que foi trabalhado, fizeram com um entusiasmo, com uma entrega, com uma alegria e com uma confiança que nos transformou numa equipe altamente competitiva", disse Rui Quintana.

"É por isso que eu tenho que realçar a fantástica forma como os jogadores defenderam o Manto Sagrado, a camisa do Flamengo. É um orgulho muito grande trabalhar com eles, é um orgulho muito grande pertencer a esta família e volto a dizer: tudo o que vocês, hoje, possam falar e devem falar é fundamentalmente sobre os jogadores porque eles foram os responsáveis por tudo o que aconteceu no jogo", completou.

O Rubro-Negro foi a campo para o clássico com um time formado por reservas e jogadores da base. Os demais permaneceram no Rio de Janeiro para treinarem junto com o técnico Vítor Pereira, que não embarcou para Brasília por conta da logística.

"Quero dizer que quem deveria estar aqui é o treinador Vítor Pereira, que além de um extraordinário treinador, é uma fantástica pessoa com um caráter inatacável, que não conseguiu estar aqui hoje, e é para ele que queremos dedicar essa vitória", afirmou o auxiliar.

Em tempo: agora, o Flamengo vira a chave para a Recopa Sul-Americana. A decisão, contra o Independiente del Valle acontece nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã.