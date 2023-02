Fabricio Diaz - Divulgação

Fabricio DiazDivulgação

Publicado 25/02/2023 20:00

Rio - A contratação de um volante para substituir João Gomes é prioridade no Flamengo e alguns nomes têm surgido como opção no clube carioca. De acordo com informações do portal "GOAL", o Liverpool, do Uruguaio, teria pedido 6 milhões de dólares (cerca de R$ 31 milhões) para liberar o Fabricio Diaz, de 20 anos, para o clube carioca.

O Rubro-Negro teria interesse no jovem, que é um dos destaques da equipe. Diaz tem contrato com o clube do Uruguai até junho de 2026. Apesar do interesse, o Flamengo ainda não teria formalizado uma proposta para contar com o futebol do jovem.

Fabricio Diaz foi revelado pelo Liverpool e apesar da pouca idade já é titular da equipe desde 2020. No total, o jovem entrou em campo em 116 jogos pelo clube uruguaio, fez cinco gols e deu uma assistência.

A contratação de um volante para substituir João Gomes vem sendo pedida por Vítor Pereira. Até o momento, o Flamengo só contratou Gerson em 2023. Além dele, o clube tem um acordo com o goleiro argentino Agustin Rossi, que chegará ao clube no meio da temporada.

Além de Diaz, outros nomes veem sendo ventilados como possibilidades para o Flamengo contratar para o setor. Um deles é o volante Santiago Hezze, de 22 anos, e atua pelo Huracán, da Argentina.