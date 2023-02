Santiago Hezze - Divulgação / Flamengo

Publicado 24/02/2023 16:50

Rio - Em busca de reforços para a temporada de 2023, o Flamengo teve mais um nome que apareceu como uma possibilidade nesta sexta-feira. De acordo com informações do jornalista César Luis Merlo, da TyC Sports, da Argentina, o volante Santiago Hezze, que defende o Huracán, está sendo observado pelo Rubro-Negro.

No entanto, de acordo com informações da imprensa argentina, a negociação não seria fácil. O Huracán teria interesse de só negociar o jovem para equipes do exterior. O Flamengo teria sinalizado com a possibilidade de oferecer 5 milhões de euros pelo volante (cerca de R$ 27,2 milhões na cotação atual). O valor seria considero baixo para o clube argentino.

Com a saída de João Gomes, vendido para o Wolverhampton, o Flamengo busca a contratação de um volante. Este, inclusive, teria sido o principal pedido de Vítor Pereira para reforçar o elenco para 2023. Até agora, somente o volante Gerson foi contratado. O Rubro-Negro tem um acordo com o goleiro argentino Agustín Rossi que chega no meio do ano.

Santiago Hezze, de 21 anos, foi revelado pelo Huracán, e já é titular da equipe argentina há duas temporadas. Até o momento, ele entrou em campo pelo clube em 91 jogos, fez seis gols e deu sete assistências.