Treino da equipe do Flamengo no Estádio Prince Moulay El Hassan, nesta quarta-feira(08). Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Treino da equipe do Flamengo no Estádio Prince Moulay El Hassan, nesta quarta-feira(08). Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/02/2023 13:14

Rio - Pensando no jogo de volta da Recopa, na próxima terça-feira, o Flamengo tinha como ideia inicial poupar seus titulares no clássico com o Botafogo, no próximo sábado, às 18h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, de acordo com o portal "Coluna do Fla", alguns jogadores do time principal pediram a Vítor Pereira para serem escalados para o confronto.

Segundo o veículo, a decisão de se colocarem à disposição partiu dos próprios atletas. Nos próximos treinos, Vítor Pereira e sua comissão técnica analisarão a situação física de cada jogador antes de tomarem uma decisão.

Vale lembrar que o Rubro-Negro terá uma missão difícil na Recopa. Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em Quito, o Rubro-Negro precisará vencer o Independiente Del Valle na terça, caso queira ter chances de conquistar o título.

Atualmente, o Flamengo é o líder isolado da Taça Guanabara, com 20 pontos. O vice-líder é justamente o Botafogo, que vem logo atrás com 16.